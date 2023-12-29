تحرك برلماني بشأن تأخر كتب مرحلة التعليم الأساسي

أعلنت النائبة رشا أبو شقرة ، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطه لوزير التربية والتعليم بشأن أسباب تأخر كتاب الوزارة في المراحل التعليمية خاصة مرحلة التعليم الأساسي ".



و أوضحت " أبو شقرة " في طلبها أنه قد ورد العديد من شكاوي أولياء الأمور لمختلف المدارس سواء الحكومية أو الخاصة من تأخر تسليم الكتب المدرسية للطلاب.



و أشارت عضو البرلمان إلى أن المدرسة تقوم بإرسال عدد من الملفات بصيغة الـ pdf لأولياء الأمور والمأخوذة من الكتب المدرسية ، مما يعطل سير العملية التعليمية ويكبد الأهالي مصاريف إضافية إلي جانب مصروفات المدرسة .