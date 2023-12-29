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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: طائرات الحلف حلقت 300 مرة في 2023 للتصدي لمقاتلات روسيا

صدى البلد

أفاد المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي بأن دول الناتو أرسلت هذا العام 2023 طائراتها النفاثة لرصد الطائرات الروسية ومرافقتها 300 مرة خلال عام 2023، ووقعت معظم الحوادث فوق بحر البلطيق. 

وفي عام 2022، بلغ هذا العدد 570 طلعة جوية، مما يعني أن النشاط الجوي لحلف شمال الأطلسي انخفض مرتين تقريبًا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأوضح الناتو أنه "في عام 2023، سارعت القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي في جميع أنحاء أوروبا أكثر من 300 مرة لاعتراض طائرات عسكرية روسية تقترب من المجال الجوي للحلف، مع حدوث معظم عمليات الاعتراض فوق بحر البلطيق".

وأضاف أن لدى الناتو مهام مراقبة جوية دائمة تدعو طائرات الحلفاء إلى التدافع عندما تكون هناك علامات وقال المكتب الصحفي للحلف في بيانه: "الطائرات العسكرية الروسية تقترب من المجال الجوي للحلف بطرق غير متوقعة".

وقالت وكالة تاس الروسية، أن  الناتو اشتكى في بيانه من أن الطائرات الروسية لا تقوم بتشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء تحليقها في مجال جوي محايد بالقرب من حدود الدول الأعضاء وفي الوقت نفسه، تلتزم طائرات الناتو بنفس التكتيك أثناء تحليقها بالقرب من الحدود الروسية.

وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن رحلات الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة كالينينجراد والعودة تتم في ظل التزام صارم بقانون الجو الدولي.

الطائرات الروسية حلف شمال الأطلسي دول الناتو بحر البلطيق

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