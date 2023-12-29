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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكرى : القيادات في إسرائيل تسعى إلى استفزاز مصر

الأعلامى مصطفى بكرى
الأعلامى مصطفى بكرى

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن القيادات الحالية والسابقة فى اسرائيل تسعى الى استفزاز مصر عبر العديد من التصريحات.

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" قناة الـ بى بى سى نقلت عن صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الدفاع الإسرائيلى اقترح على نظيره الأمريكى بناء جدار تحت الأرض داخل الحدود المصرية لعزل غزة.

وزير الدفاع الإسرائيلي 

وتابع بكري نقلا عن الصحيفة: أن وزير الدفاع الإسرائيلي اقترح أن إقامة الجدار تكون بتمويل أمريكي ويتضمن مجسات وتقنيات للكشف عن وجود حفر. 

وأكد بكرى، أن ما تفكر فيه اسرائيل يمثل اعتداء على اتفاقية السلام، ومحاولة الاستفزاز والتحرش بمصر، مشيرا إلى أن مصر أعلنت أنها لن تسمح بالاعتداء على أى أى شئ تم التوافق عليه. 

 

إسرائيل اتفاقية السلام الإعلامي مصطفى بكري الحدود المصرية برنامج حقائق وأسرار صحيفة يديعوت آحرونوت

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