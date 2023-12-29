مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل رأس السنة في دبي، ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت "شيرين" وهي تستعد لبروفات الحفل، حيث يعد هو الظهور الأول لها منذ طلاقها مؤخرًا من الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب



أول ظهور لشيرين عبد الواهاب بعد الطلاق



وظهرت "شيرين" في الفيديو برفقة مصممة الأزياء زينة زكي "بالشورت" وفقدت وزنها بشكل ملحوظ، خلال تحضيرات بروفات حفلها المرتقب في دبي بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

تعليقات الجمهور على ظهور شيرين

ولاقى ظهور "شيرين" إعجاب متابعيها وعلقوا قائلين: "واضح انها مبسوطة ومرتاحة ومستنين أغانيها الحلوة ورجعتها القوية، بدأت تخس وترجع تحلو تاني ما شاء الله".



طلاق شيرين عبد الوهاب



وكشف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات، وتواصله مع "شيرين" التي أكدت أن انفصالها تم في هدوء وإطار متحضر.

وانفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد انتشار أخبار تؤكد وجود خلاف بينهما ومغادرتها المملكة العربية السعودية من دونه عقب مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

شيرين عبد الوهاب



أزمات شيرين وحسام



شهد زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب العديد من الأزمات والخلافات طوال فترة زواجهما وتخللها العديد من الشائعات والتصريحات المتضاربة.

واعلنا انفصالهما لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2021 وأكدت شيرين الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته عبر مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الانفصال تم في هدوء ولا وجود لخلافات بينهما.

لتفاجئ "شيرين" جمهورها ومتابعيها مرة أخرى بإعلان كتب كتابها على طليقها الفنان حسام حبيب من خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب وعلقت قائلة: "أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة".

وأشارت إلى أن طليقها حسام حبيب كان ولا يزال "حب حياتها"، وقالت إن "حسام" هو من عرض عليها الزواج مجددًا فوافقت.

وعلى الجانب الآخر تحدث "حسام" وأكد على حبه لـ "شيرن" وعن حزنه لما يحدث لها في الفترة الأخيرة وأنها هي من أقنعته بالعودة.

لتعود "شيرين" وتثير الجدل مجددًا عندما كشفت عن حلاقة شعرها في يوليو 2022 في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وان هناك خلاف نشب بينها وبين حسام حبيب ودخولها لحالة نفسية سيئة بسببه، وقامت "شيرين" بالاعتذار لجمهورها وعن محاولتها تجميل صورة "حسام حبيب" لكنه تسبب لها في العديد من المشاكل النفسية وتدهور علاقتها مع عائلتها.

كما أدلت "شيرين" بالعديد من التصريحات التي كشفت خلالها عن ابتزاز "حسام" لها طوال فترة زواجهما إلى جانب ممارسته العنف وضربها، وفي تلك الأثناء دخلت "ِشيرين" إحدى المستشفيات للتعافي من الإدمان حيث قام شقيقها "محمد عبد الوهاب" باحتجازها.