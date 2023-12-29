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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يفوز على الفيحاء ويواصل صدارة الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

خرج فريق الهلال بفوز ثمين وصعب أمام ضيفه الفيحاء الذي أجبره على الغياب عن التسجيل حتى الدقائق الأخيرة، إذ نجح علي البليهي مدافع الفريق الأزرق في افتتاح أهداف فريقه قبل أن ينجح ميتروفيتش في تعزيز التقدم عن طريق ركلة جزاء.

خرج الهلال بنقاط المواجهة ورفع رصيده إلى 53 نقطة قبل فترة التوقف الطويلة لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد صمت طويل لفريق الفيحاء ونجاحه بالحفاظ على شباكه من هجمات الهلال، تمكن المدافع علي البليهي من تسجيل الهدف الأول في المباراة من كرة لعبها على مرتين الأولى برأسه قبل أن يكملها بقدمه نحو الشباك، ليكسر صمت المباراة الطويل بلا أهداف.

وتحصل محمد البريك على ركلة جزاء مع الدقيقة التاسعة في الوقت بدل الضائع، تقدم لها الصربي ميتروفيتش وركنها بنجاح داخل شباك الفيحاء.

أما الفيحاء فقد واصل الابتعاد عن نغمة انتصاراته وتجمد رصيده عند النقطة 19، رغم المستويات الفنية المميزة التي قدمها الفريق، وظهر حارسه الصربي فلاديمير ستوكوفيتش ببراعة أمام هجمات الهلال قبل خروجه متأثراً بالإصابة في الشوط الثاني.

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