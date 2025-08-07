السفارة الأمريكية لدى الإحتلال : زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16

أكدت السفارة الأمريكية لدي دولة الإحتلال ان واشنطن ستمول زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16 .

ولاحقا ، ذكرت وسائل الإعلام العبرية، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زار دولة الإحتلال نهاية الشهر المنقضي ، في أول زيارة له منذ مايو الماضي.

ووفقا لما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد شملت زيارة ويتكوف جولة في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية التي يديرها صندوق GHF الأمريكي في قطاع غزة، بزعم الاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني في المنطقة وبحث سبل تحسينه.

وأكدت مصادر إسرائيلية للصحيفة أن زيارة ويتكوف ركزت على الجانب الإنساني، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل بشأن إدارتها للأزمة في غزة.

وقال مصدر دبلوماسي في تل أبيب: "إنه يريد أن يرى بنفسه كيف يمكن تحسين الوضع، خاصة في ظل تزايد الانتقادات العالمية".

وجاءت الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل موجة من الانتقادات الدولية غير المسبوقة، إثر تقارير توثق الأزمة المتفاقمة في القطاع. وقد ترافقت هذه الانتقادات مع مظاهر عداء متزايدة لليهود في الخارج، إلى جانب خطوات سياسية أوروبية تهدد بالاعتراف بدولة فلسطينية.

حتى في الولايات المتحدة، أحد أبرز الحلفاء التقليديين لإسرائيل، تظهر المؤشرات تحولًا في الرأي العام. فقد أشار استطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" إلى تراجع كبير في التأييد الشعبي للحرب التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مقارنة بنتائج استطلاعات سابقة منذ نوفمبر2023.