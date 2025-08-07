قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"
شاهد| مصر تنجز مشروعًا ضخمًا لتأمين الغاز في صيف 2025.. وهذه جهود الدولة لاستقدام سفن «إعادة التغييز»
فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعى ينجح في استخراج سيخ حديدي من جسد عامل..شاهد
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار العالم

السفارة الأمريكية لدى الإحتلال : زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16

السفارة الأمريكية - ارشيفي
السفارة الأمريكية - ارشيفي

أكدت السفارة الأمريكية لدي دولة الإحتلال ان واشنطن ستمول زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16 .

ولاحقا ، ذكرت وسائل الإعلام العبرية، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زار دولة الإحتلال نهاية الشهر المنقضي ، في أول زيارة له منذ مايو الماضي.

ووفقا لما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد شملت زيارة ويتكوف جولة في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية التي يديرها صندوق GHF الأمريكي في قطاع غزة، بزعم الاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني في المنطقة وبحث سبل تحسينه.

وأكدت مصادر إسرائيلية للصحيفة  أن زيارة ويتكوف ركزت على الجانب الإنساني، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل بشأن إدارتها للأزمة في غزة.

وقال مصدر دبلوماسي في تل أبيب: "إنه يريد أن يرى بنفسه كيف يمكن تحسين الوضع، خاصة في ظل تزايد الانتقادات العالمية".

وجاءت الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل موجة من الانتقادات الدولية غير المسبوقة، إثر تقارير توثق الأزمة المتفاقمة في القطاع. وقد ترافقت هذه الانتقادات مع مظاهر عداء متزايدة لليهود في الخارج، إلى جانب خطوات سياسية أوروبية تهدد بالاعتراف بدولة فلسطينية.

حتى في الولايات المتحدة، أحد أبرز الحلفاء التقليديين لإسرائيل، تظهر المؤشرات تحولًا في الرأي العام. فقد أشار استطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" إلى تراجع كبير في التأييد الشعبي للحرب التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مقارنة بنتائج استطلاعات سابقة منذ نوفمبر2023.

السفارة الأمريكية دولة الإحتلال مراكز توزيع المساعدات ستيف ويتكوف دونالد ترامب

