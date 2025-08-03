استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز المساعدات بغزة

أعلنت الإسعاف والطوارئ الفلسطينية، استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ طالب رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، عقد جلسة نقاش لعرض خطط بشأن استمرار القتال في غزة.

وذكر زامير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنع عقد جلسة النقاش التي طلبها، ويمنع عرض الخطط المتعلقة بالقتال في غزة والموافقة عليها.

فيما قال مصدر سياسي إن الجيش لا يعرف ما الذي تريده القيادة السياسية، وأوضح أن استمرار المهمة سيسفر عن نتائج سلبية، إذ هناك استنزاف هائل في وحدات الخطوط الأمامية للجيش الإسرائيلي، وتمديد القتال في غزة سيكون له أثر طويل الأمد على الوحدات والجنود.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد صرّح، يوم الجمعة، بأن "القتال سيستمر بلا هوادة" في قطاع غزة ما لم تُفرج حماس عن الرهائن المتبقين، في حين يواجه الفلسطينيون خطرًا داهمًا في محاولاتهم الحصول على المساعدات وسط عمليات الإنزال الجوي والقيود الصارمة على عمليات التسليم البرية.