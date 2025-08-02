استمرار تدفق المساعدات مع استشهاد 35 فلسطينيا بقطاع غزة

قال مراسل «القاهرة الإخبارية»، يوسف أبو كويك، إن المساعدات باتت الحديث الأبرز في الشارع الفلسطيني، مع دخول الشاحنات من منطقة الزكيم ومنطقة ميراج في أقصى الجنوب الشرقي لمدينة خان يونس بقطاع غزة، مضيفا أن الأزمة هي هذه الشاحنات التي تدخل تترافق مع وقوع مزيد من المجازر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن في غضون الساعات الأخيرة استشهد 35 فلسطيني في المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة وهي محور زكيم.

المنطقة الغربية لنتساريم

وأضاف «أبو كويك»، خلال مداخلة على الهواء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قبيل منتصف الليلة الماضية بساعة استشهد 12 فلسطيني وأصيب أكثر من 100 على مقربة من المنطقة الغربية لنتساريم، حيث بات يعرف بمفترق نابلس بالإضافة إلى توجه الآلاف بانتظار عبور الشاحنات، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل مباشر على بعض أهالي المجاعة مما أدى إلى سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى.

ولفت «أبو كويك»، إلى أن صباح اليوم استشهد مواطن وأصيب أكثر من 20 آخرين بالقرب من مركز المساعدات الأمريكية الواقع إلى أقصى الشمال الغربي من مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن صباح اليوم أصيب عدد من المواطنين بجراح خطيرة حيث تم نقلهم إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات بعدما أصيبوا على مقربة من مركز المساعدات الأمريكي بالقرب من محور نتساريم.