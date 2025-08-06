إصابة عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، باصابة عدد من الأشخاص في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على جنوبي لبنان.

و أضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف سلسلة غارات أطراف دير سريان الشمالية لناحية مجرى نهر الليطاني جنوب لبنان، مما أدى إلى وقوع إصابات.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما ثم عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي متمركزا في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.