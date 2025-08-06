زيلينسكي: روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار، عقب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، اليوم الأربعاء، بحسب "العربية".

وأضاف "يبدو أن روسيا أصبحت الآن أكثر ميلا لوقف إطلاق النار. الضغط عليها يؤتي ثماره. لكن الأهم هو ألا تخدعنا في التفاصيل، لا نحن ولا الولايات المتحدة"، وذلك خلال خطابه المسائي.

وكان ترامب قد هدد بوتين بفرض عقوبات على موسكو؛ إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واجتمع ويتكوف مع بوتين لمدة 3 ساعات تقريبا، في مهمة في اللحظة الأخيرة؛ سعيا لتحقيق انفراجة في الحرب التي استمرت 3 سنوات.