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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس الدغيدي: آخر 10 أفلام من إخراجي كانت بدون أجر

المخرجة إيناس الدغيدي،
المخرجة إيناس الدغيدي،

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن آخر عشر أفلام أخرجتها كان بدون أجر، وهذه الأفلام كانت من إنتاجها ولم تكن تضع لنفسها أجر، مضيفة: "أنا كدة كدة اللي بدفع وأجري هو المكسب".

وأشارت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن آخر أجر حصلت عليها في السينما كان 500 ألف جنيه، موضحة أنها ليست ضد العمل مع أي منتج بشرط أن لا يتدخل في عملها ويترك لها الناحية الفنية وله الناحية الإدارية فقط.

وقالت، أنها ليست مع خسارة منتج، الفيلم يتكون من العمل الفني وكانت دائمًا تراعي الجانب التجاري وكان هذا سبب انتقاد النقاد لها في العديد من أعمالها، موضحة أن السينما الروائية الهدف منها المكسب ومتابعة الفيلم.

المخرجة إيناس الدغيدي ايناس الدغيدى افلام حبر سري أسما إبراهيم

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