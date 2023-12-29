إيناس الدغيدي: «أنا مشاكسة ومش عنيدة.. وكنت عايزة أطلع طيارة»

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها ليست ضد التيار، ولا تصدر أي حكم صارم على أي شخص، ولكن تحلل بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الأشخاص، موضحة أنها ترى في جميع القرارات التي تتخذها بعض الإيجابيات، وبعض السلبيات.

وأضافت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: “أنا مش ضد التيار، وكنت عايزة أطلع طيارة؛ عشان مافيش ستات طيارات”، وأريد أن أكون مقتحمة للمجال.

وشددت على أنها ليست شخصية عنيدة، ولكنها مشاكسة، وتريد أن يكون هناك تواصل مستمر بينها وبين الأشخاص الآخرين، معقبة: "أنا بحب المشاكسة الحلوة؛ عشان أقرب من الناس وأتواصل معاهم".