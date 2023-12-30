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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدول السبع الصناعية تتعهد بدعم سلاسل إمداد الطاقة والغذاء

أعلام الدول السبع
أعلام الدول السبع

جدد مسؤولو التجارة والاقتصاد بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم تعهدهم بالعمل معًا لضمان سلاسل التوريد السلسة للضروريات مثل الطاقة والغذاء، بالرغم من حالة عدم اليقين العالمية.

وتضم مجموعة السبع: الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وجرت دعوة كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وتشيلي والهند وإندونيسيا وكينيا للمشاركة في الاجتماع، إلى جانب منظمة التجارة العالمية.

وقالوا في بيان مشترك، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس": إن الدول تعهدت في اجتماعها الذي استمر يومين في مدينة أوساكا غرب اليابان بالحفاظ على "نظام تجاري حر وعادل يعتمد على سيادة القانون وتعزيز المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي".

 مناقشات معالجة تغير المناخ

وناقش المشاركون كيف يمكن للسياسة التجارية أن تساهم في معالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التجارة الرقمية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

تتزايد المخاوف وسط الدول المتقدمة بشأن الحفاظ على إمدادات مستقرة من رقائق الحاسوب والمعادن الأساسية، مثل الليثيوم، والتي تعتبر بالغة الأهمية وسط الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من مصادر الطاقة الخضراء.

الدول الطاقة الغذاء المانيا التجارة

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