إلهام شاهين: الفن لازم يتنفس ويكون فيه حرية بشكل واسع

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، وكشف الكثير عن مشاكل المجال الفني خلال الفترة الأخيرة.

وخلال اللقاء قالت الهام شاهين، أحترم تاريخي ولن أتوقف لكني لا أعرف تقديم عمل اكشن، و أنا كإلهام شاهين معرفش أخترع إفيهات، ومش هطير في الهواء ولا هكسر عربيات ولا هضرب، طيب بعد تاريخي الطويل ده عديت الـ 100 فيلم وأكتر من 50 مسلسل أعمل إيه؟.

وتابعت إلهام شاهين، أن :"الفن لازم يتنفس ويكون فيه حرية بشكل واسع، مينفعش نحس بالتقييد وأن الرقابة هترفضه وأقول بلاش، قولت لازم أتوقف هو إيه اللي مسموح بيه الكوميدي والأكشن؟ يعني لو متكلمناش في مواضيع هامة فيها سياسة أو دين أو جنس، اللي هي الحاجات المحرمات، هنتكلم في إيه؟ .





