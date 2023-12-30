أخبار الفن|ثراء جبيل تحتفل بزفافها بقصة شعر وزغروطة.. محمد عبده يبيع اسطوانة تكريمه من أجل فلسطين.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
رمضان 2024 .. وفاء مكي تنضم لـ حق عرب مع أحمد العوضي
تعاقدت الفنانة وفاء مكي على المشاركة فى مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم 2024 .
وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.
محمد هنيدي: والد جدي توفي فى عمر 134 وجدي تجاوز 100 عام
حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن كواليس مشواره الفني وتفاصيل من حياته الشخصية .
وقال محمد هنيدي ان والد جده توفي فى عمر الـ 134 ، بينما توفي جده عن عمر يناهز الـ 104 عامًا ، وان والده توفي فى عمر الـ 76 عاماُ .
هرب بسببها إلى الإسكندرية.. محمد هنيدي: تسببت في إجهاض جارتي
حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيف على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن ذكريات طفولته وشبابه .
وقال محمد هنيدي أنه تسبب فى إجهاض سيدة كانت جارة لنا ، بسبب أنني ارتديت قناع مخيف ، وأثناء دخولي العمارة الخاصة بنا شاهدتني مما ادي الى سقوطها على الارض وفقدت الجنين .
في يوبيله الماسي.. تركي آل شيخ يهدي محمد عبده إسطوانة من الذهب
احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض .
وأهدي المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.
زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها
احتفلت الفنانة ثراء جبيل ، بزفافها على الفنان مختار الديناري ، حيث نشرت عدد من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .
وظهرت ثراء جبيل فى الصور وهي ترتدي فستان بسيط من اللون الابيض وبقصة شعر مختفلة ، وممسكة بباقة من الورد ، كما ظهرت وهي تقوم “ بالزغرطة ” لنفسها
أنغام برفقة النجمة العالمية لارا فابيان فى كواليس حفل محمد عبده lفيديو
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، فيديو يجمع بين الفنانة المصرية أنغام و النجمة العالمية لارا فابيان في كواليس حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده الذي يقام على مسرح محمد عبده ارينا.
تبدأ من 750 جنيه.. أسعار تذاكر حفل الاساتذة 3 لـ مدحت صالح
يستعد الفنان مدحت صالح لاحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الاساتذة يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير .
ياتي حفل الاساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.