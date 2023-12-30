أخبار الفن|ثراء جبيل تحتفل بزفافها بقصة شعر وزغروطة.. محمد عبده يبيع اسطوانة تكريمه من أجل فلسطين.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



تعاقدت الفنانة وفاء مكي على المشاركة فى مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم 2024 .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن كواليس مشواره الفني وتفاصيل من حياته الشخصية .

وقال محمد هنيدي ان والد جده توفي فى عمر الـ 134 ، بينما توفي جده عن عمر يناهز الـ 104 عامًا ، وان والده توفي فى عمر الـ 76 عاماُ .

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيف على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن ذكريات طفولته وشبابه .

وقال محمد هنيدي أنه تسبب فى إجهاض سيدة كانت جارة لنا ، بسبب أنني ارتديت قناع مخيف ، وأثناء دخولي العمارة الخاصة بنا شاهدتني مما ادي الى سقوطها على الارض وفقدت الجنين .

احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وأهدي المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.

احتفلت الفنانة ثراء جبيل ، بزفافها على الفنان مختار الديناري ، حيث نشرت عدد من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

وظهرت ثراء جبيل فى الصور وهي ترتدي فستان بسيط من اللون الابيض وبقصة شعر مختفلة ، وممسكة بباقة من الورد ، كما ظهرت وهي تقوم “ بالزغرطة ” لنفسها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، فيديو يجمع بين الفنانة المصرية أنغام و النجمة العالمية لارا فابيان في كواليس حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده الذي يقام على مسرح محمد عبده ارينا.

يستعد الفنان مدحت صالح لاحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الاساتذة يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير .

ياتي حفل الاساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.