عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|ثراء جبيل تحتفل بزفافها بقصة شعر وزغروطة.. محمد عبده يبيع اسطوانة تكريمه من أجل فلسطين.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

رمضان 2024 .. وفاء مكي تنضم لـ حق عرب مع أحمد العوضي

تعاقدت الفنانة وفاء مكي على المشاركة فى مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم 2024 . 

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

 

محمد هنيدي: والد جدي توفي فى عمر 134 وجدي تجاوز 100 عام

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن كواليس مشواره الفني وتفاصيل من حياته الشخصية . 

 

وقال محمد هنيدي ان والد جده توفي  فى عمر الـ 134 ، بينما توفي جده عن عمر يناهز الـ 104 عامًا ، وان والده توفي فى عمر الـ 76 عاماُ .

 

هرب بسببها إلى الإسكندرية.. محمد هنيدي: تسببت في إجهاض جارتي

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيف على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن ذكريات طفولته وشبابه .

وقال محمد هنيدي أنه تسبب فى إجهاض سيدة كانت جارة لنا ، بسبب أنني ارتديت قناع مخيف ، وأثناء دخولي العمارة الخاصة بنا شاهدتني مما ادي الى سقوطها على الارض وفقدت الجنين . 

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

منعوا التصوير.. محمد هنيدي يكشف سرًا عن فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

في يوبيله الماسي.. تركي آل شيخ يهدي محمد عبده إسطوانة من الذهب

 احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض . 

وأهدي المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.

 

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

احتفلت الفنانة ثراء جبيل ، بزفافها على الفنان مختار الديناري ، حيث نشرت عدد من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” . 

وظهرت ثراء جبيل فى الصور وهي ترتدي فستان بسيط من اللون الابيض وبقصة شعر مختفلة ، وممسكة بباقة من الورد ، كما ظهرت وهي تقوم “ بالزغرطة ” لنفسها

 

أنغام برفقة النجمة العالمية لارا فابيان فى كواليس حفل محمد عبده lفيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، فيديو يجمع بين الفنانة المصرية أنغام و النجمة العالمية لارا فابيان في كواليس حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده الذي يقام على مسرح محمد عبده ارينا.

 

تبدأ من 750 جنيه.. أسعار تذاكر حفل الاساتذة 3 لـ مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح لاحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الاساتذة  يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير .

ياتي حفل الاساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

 

 

 

 

2024 sold out أحمد العوضى الاعلامي محمود سعد الدكتور خالد داغر الفنان احمد العوضي الفنان مدحت صالح الفنانة وفاء مكي حفل محمد عبده دار الأوبرا فنان العرب محمد عبده مسرح محمد عبده مدحت صالح وفاء مكى تركي ال شيخ ثراء جبيل أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

تفاصيل مقترح إسرائيلي للإفراج عن 50 أسيرًا مقابل هدنة شهر في غزة

تسليم فوري وبدون شروط| 3 فرص ذهبية للحصول على شقة بالتقسيط المريح من الحكومة

أخبار الفن|ثراء جبيل تحتفل بزفافها بقصة شعر وزغروطة.. محمد عبده يبيع اسطوانة تكريمه من أجل فلسطين.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة لأول مرة

أخبار التعليم| فتح باب القبول في البرامج المدمجة بجامعة القاهرة.. آخر موعد للترشح لـ جوائز عين شمس 2023

اخبار التوك شو|بكرى : القيادات في إسرائيل تسعى إلى استفزاز مصر..المفتى يعدد أنواع البدعة ما هو حسن وواجب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ