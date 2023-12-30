عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرر التبرع بقيمتها لضحايا غزة..

في يوبيله الماسي.. تركي آل شيخ يهدي محمد عبده إسطوانة من الذهب

صدى البلد

 احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض . 

وأهدي المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.

ورد عليه الفنان محمد عبده : سامحني سأبيعها على الفور وأهديها لكل ضحايا غزة والشعب الفلسطيني

هرب بسببها إلى الإسكندرية.. محمد هنيدي: تسببت في إجهاض جارتي

محمد هنيدي: أحمد زكي توقع لي النجومية خلال 4 سنوات

وكان قد فاجأ المستشار تركي ال شيخ الفنان محمد عبده بزيارته خلال بروفات حفل اليوبيل الماسي قبل إنطلاقه.

 

وقد روج المستشار تركي آل الشيخ لحفل الفنان محمد عبده احتفالا باليوبيل الماسي لمسيرته والذي يقام في العاصمة الرياض.

 

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لمحمد عبده أثناء بروفة الحفل تحضيرات الحفل عبر حسابه على موقع X وعلق قائلا: ليلة من التاريخ للتاريخ".

 

وروج الحساب الرسمي لـ"روتانا لايف" على موقع “إنستجرام”، لإقامة حفلتين متتاليين للفنان محمد عبده فى أيام 29 و30 ديسمبرتحت شعار اليوبيل الماسي.

 ونشر الحساب الرسمي لروتانا لايف صورة للفنان محمد عبده ، مصحوبة بتعليق: "ليلتان للتاريخ.. 60 عاماً من العطاء الفني.. نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين، الأولى مع الأوركسترا، وفيها أجمل ما غنى من الأعمال.. والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية".

وفى وقت لاحق، حضر الفنان محمد عبده، وسالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، حفل العشاء لافتتاح فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، صورا من افتتاح فعاليات موسم الرياض بالمملكة أمس، وظهر فيها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يستقبل النجوم الضيوف بالافتتاح. 

محمد عبده الهيئة العامة للترفيه الشعب الفلسطيني المستشار تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية تركي ال شيخ اليوبيل الماسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

ترشيحاتنا

الزمالك يزاحم الأهلي في صفقة الموسم لضم نجم فيوتشر الشهير

إبراهيم سعيد: فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا

وصول 200 فلسطينيًا من مزدوجي الجنسية إلى الأراضي المصرية عبر رفح

تجهيز قافلة الأزهر للدخول إلى قطاع غزة من معبر رفح

اخبار مصر24ساعة.. النقل تصدر التذكرة الموحدة قريبا.. حقيقة زيادة المعاشات في يناير

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة.. ومصير موديست


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ