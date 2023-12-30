في يوبيله الماسي.. تركي آل شيخ يهدي محمد عبده إسطوانة من الذهب

قرر التبرع بقيمتها لضحايا غزة..

احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وأهدي المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.

ورد عليه الفنان محمد عبده : سامحني سأبيعها على الفور وأهديها لكل ضحايا غزة والشعب الفلسطيني

وكان قد فاجأ المستشار تركي ال شيخ الفنان محمد عبده بزيارته خلال بروفات حفل اليوبيل الماسي قبل إنطلاقه.

وقد روج المستشار تركي آل الشيخ لحفل الفنان محمد عبده احتفالا باليوبيل الماسي لمسيرته والذي يقام في العاصمة الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لمحمد عبده أثناء بروفة الحفل تحضيرات الحفل عبر حسابه على موقع X وعلق قائلا: ليلة من التاريخ للتاريخ".

وروج الحساب الرسمي لـ"روتانا لايف" على موقع “إنستجرام”، لإقامة حفلتين متتاليين للفنان محمد عبده فى أيام 29 و30 ديسمبرتحت شعار اليوبيل الماسي.

ونشر الحساب الرسمي لروتانا لايف صورة للفنان محمد عبده ، مصحوبة بتعليق: "ليلتان للتاريخ.. 60 عاماً من العطاء الفني.. نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين، الأولى مع الأوركسترا، وفيها أجمل ما غنى من الأعمال.. والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية".

وفى وقت لاحق، حضر الفنان محمد عبده، وسالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، حفل العشاء لافتتاح فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، صورا من افتتاح فعاليات موسم الرياض بالمملكة أمس، وظهر فيها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يستقبل النجوم الضيوف بالافتتاح.