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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2024 .. وفاء مكي تنضم لـ حق عرب مع أحمد العوضي

وفاء مكي
وفاء مكي

تعاقدت الفنانة وفاء مكي على المشاركة فى مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم 2024 . 

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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وفاء مكي تدخل عالم الغناء :

 

كشفت الفنانة وفاء مكي عن استعدادها لتسجيل أغنية جديدة بعنوان فرحة عمري ، حيث تواصل حالياً التحضير لها ، استعداداً لبدء تسجيلها .

وقالت وفاء مكي فى تصريحات مصورة سابقة لـ صدي البلد : أقوم حالياً بالتجهيز الى الاغنية ، بالإضافة الى عمل تليفزيوني جديد لا أستطيع الافصاح عن تفاصيله حالياً .

وتابعت وفاء مكي : أقول لمنتقدي تقديمي عملي غنائي ، انها ليست هذة المرة الاولي التى أقدم فيها أغنية ، فسبق وان قدمت أغنية فى أحدي الاعمال التليفزيونية من الحان الموسيقار الكبير محمد سلطان .

واستكملت حدثيها قائلة : إذا كان صوتي حلو أعمل ايه يعني " .

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