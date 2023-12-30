يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، أبرز غيابات القائمة النهائية للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "يا خسارة محمد عواد خارج قائمة المنتخب في الأمم الافريقية"

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية ظهر اليوم السبت، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة للحديث عن تفاصيل معسكر المنتخب الوطني، الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل 2 يناير كما يتحدث الخواجة قائمة الفريق النهائية، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير المقبل بكوت ديفوار.

ويسبق المؤتمر الصحفي إعلان القائمة النهائية لـ منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، والتي ستضم 27 لاعبًا.