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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفلسطيني وسام أبو علي يلمح لانتقاله للنادي الأهلي

وسام ابوعلي
وسام ابوعلي

أبدى وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر يناير القادم.

وقال وسام أبو علي في تصريحات لصحيفة "Tipsbladet" الدنماركية: "سعيد للغاية بالوقت الذي قضيته مع فريق سيريس، أحب هذا الفريق وكل العاملين به لكن حان الوقت للرحيل وخوض تجربة جديدة".

وأضاف: "أسعى للرحيل بسعر يناسب النادي، لقد مررت بالكثير خلال فترة مسيرتي وأتمنى أن يتوصل الجميع لاتفاق، من المهم للغاية أن يحصل فريق سيريس على العرض المالي المناسب".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود عرضين من الأهلي وأوتريخت الهولندي للتعاقد مع وسام أبو علي، في فترة انتقالات الشتاء..

يُذكر أن وسام أبو علي يرتبط بعقد مع سيريوس السويدي حتى صيف 2027، ولا يحق للاعب الانتقال لأي نادٍ سوى بعد موافقة إدارة الفريق.

 

وسام أبو علي سيريوس السويدي الأهلى أوتريخت الهولندي الانتقالات الشتوية

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