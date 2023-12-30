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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية| نجم الأهلي السابق على أعتاب الزمالك في يناير

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف الإعلامى إبراهيم فايق، عن ابرز اللاعبين المرشحين لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال فايق خلال تصريحات تلفزيونية "الزمالك استقر على ضم ظهير أيسر خلال يناير وذلك رغم تجديد فتوح، وفي الأغلب سيتجه مسئولي الزمالك لضم محمد شكري ظهير سيراميكا"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

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