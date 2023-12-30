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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ.. هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم؟

حمص الشام
حمص الشام

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الثوم والتونة والشاي الأخضر الأبرز.. أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ

هناك عدد من الأطعمة والمشروبات التي يُعتقد أنها تساهم في الحماية من جلطات القلب والدماغ نظرًا لفوائدها الصحية العامة، يُرجى ملاحظة أنها لا توفر ضمانًا مطلقًا ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن الرعاية الطبية المناسبة، وفيما يلي بعض الأمثلة بحسب ما نشره موقع هيلثي:

لمرضى السكري.. هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم؟

حمص الشام، وهو طبق شهير في المطبخ الشرق أوسطي، يحتوي على حمص مطبوخ ومهروس مع الليمون والثوم والتوابل، الحمص ذاته هو نوع من البقوليات، وعمومًا، البقوليات تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والمعادن، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

إسعافات أولية عند ابتلاع الطفل جسم غريب.. واذهب للطواريء في هذه الحالة

إذا ابتلع الطفل جسمًا غريبًا، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية والحصول على رعاية طبية فورية، هنا هي الخطوات التي يجب اتباعها وفقا لما نشره موقع هيلثي:

تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم علامة على هذا المرض .. تفاصيل

تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب محتملة، ولا يعني بالضرورة وجود مرض محدد، إليك بعض الأسباب الشائعة لتنميل اليدين والقدمين أثناء النوم وفقا لما نشره موقع هيلثي:

 

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