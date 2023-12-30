عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى السكري.. هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم؟

حمص الشام
حمص الشام

حمص الشام، وهو طبق شهير في المطبخ الشرق أوسطي، يحتوي على حمص مطبوخ ومهروس مع الليمون والثوم والتوابل، الحمص ذاته هو نوع من البقوليات، وعمومًا، البقوليات تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والمعادن، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ ويقلل خطر الأمراض العصبية

تؤثر على الصحة.. هل الصدمة المالية المفاجئة تزيد خطر الخرف؟

هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم

فيما يتعلق بمستويات السكر في الدم، فإن تناول الحمص الشام بشكل عام لا يرفع مستويات السكر بشكل كبير، خاصة إذا تم تناوله كجزء من وجبة متوازنة ومعتدلة، البقوليات تحتوي على كمية من الكربوهيدرات، ولكنها تحتوي أيضًا على الألياف التي تساعد في تحسين تحكم مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، يجب على مرضى السكري أن يأخذوا في الاعتبار عدة عوامل أخرى، مثل حجم الحصة وتوازن الوجبة الكلية واحتساب الكربوهيدرات، يُنصح بتناول الحمص الشام كجزء من وجبة متوازنة تحتوي على مصادر أخرى للبروتين والخضروات والكربوهيدرات المعقدة، كما يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام والتعاون مع فريق الرعاية الصحية لضبط النظام الغذائي والعلاج المناسب.

يُحسن استشارة أخصائي تغذية أو طبيب متخصص للحصول على توجيهات غذائية ملائمة ومخصصة لحالة السكري الخاصة بك.

حمص حمص الشام البقوليات هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم السكر الدم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

موضوعات متعلقة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

أوهام حول مرض السكري وطرق التعامل مع المريض

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

لها فوائد مذهلة| فاكهة وخضروات تنظم مستوى السكر في الدم.. اعرفها

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

4 أطعمة ممنوعة في وجبة الإفطار.. تجنبها

طريقة تحضير الفلافل السورية زي المطاعم

ترشيحاتنا

خارج مصر ولم يبنيه بشر.. تفاصيل مثيرة عن أقدم هرم في العالم

دعاء آخر السنة 2023 للأبناء.. 7 كلمات تجعلهم أوفر العباد حظا ونجاحا بالعام الجديد

الشبورة على الطريق .. نصائح هامة لقائدى السيارات للوصول بسلامة

أخبار السيارات | أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. بـ180 ألف جنيه اشتر سيارة فرنسية.. نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بهذا السعر

صحف الكويت|جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة ..والأمم المتحدة تحذر من توسع الصراع ما لم تتوقف الحرب في غزة

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ