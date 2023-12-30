لمرضى السكري.. هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم؟

حمص الشام، وهو طبق شهير في المطبخ الشرق أوسطي، يحتوي على حمص مطبوخ ومهروس مع الليمون والثوم والتوابل، الحمص ذاته هو نوع من البقوليات، وعمومًا، البقوليات تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والمعادن، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم

فيما يتعلق بمستويات السكر في الدم، فإن تناول الحمص الشام بشكل عام لا يرفع مستويات السكر بشكل كبير، خاصة إذا تم تناوله كجزء من وجبة متوازنة ومعتدلة، البقوليات تحتوي على كمية من الكربوهيدرات، ولكنها تحتوي أيضًا على الألياف التي تساعد في تحسين تحكم مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، يجب على مرضى السكري أن يأخذوا في الاعتبار عدة عوامل أخرى، مثل حجم الحصة وتوازن الوجبة الكلية واحتساب الكربوهيدرات، يُنصح بتناول الحمص الشام كجزء من وجبة متوازنة تحتوي على مصادر أخرى للبروتين والخضروات والكربوهيدرات المعقدة، كما يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام والتعاون مع فريق الرعاية الصحية لضبط النظام الغذائي والعلاج المناسب.

يُحسن استشارة أخصائي تغذية أو طبيب متخصص للحصول على توجيهات غذائية ملائمة ومخصصة لحالة السكري الخاصة بك.