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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تؤثر على الصحة.. هل الصدمة المالية المفاجئة تزيد خطر الخرف؟

هل الصدمة المالية
هل الصدمة المالية المفاجئة قد تزيد خطر الخرف

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الصدمات المالية المفاجئة يمكن أن تزيد من خطر الخرف، ولكن العلاقة بينهما لا تزال موضوع دراسة وبحث، قد تؤثر الصدمات المالية المفاجئة على الصحة العقلية والعاطفية للأفراد، ويعتقد أن هذه الآثار السلبية قد تكون لها تأثيراً على صحة الدماغ على المدى الطويل،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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هل الصدمة المالية المفاجئة قد تزيد خطر الخرف

عام 2013، أجريت دراسة في جامعة كاليفورنيا تحلل العلاقة بين الصدمات المالية وخطر الخرف وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات مالية مفاجئة في وقت لاحق من حياتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف في المستقبل بنسبة أعلى مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا لصدمات مالية.

ومع ذلك، لا يعني ذلك بالضرورة أن الصدمات المالية المفاجئة تسبب الخرف بشكل مباشر، قد يكون هناك عوامل أخرى مشتركة ترتبط بكلا الحالتين، مثل الضغوط النفسية والتوتر والتغيرات في نمط الحياة، كما أن العديد من الدراسات الأخرى تشير إلى أن هناك عوامل أخرى مثل الوراثة والتغذية والنشاط البدني والتحصين العقلي قد تؤثر أيضًا على خطر الخرف.

في النهاية، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد العلاقة بين الصدمات المالية المفاجئة وخطر الخرف بشكل أكثر وضوحًا، وفي حالة تعرضك لصدمة مالية مفاجئة أو تجربة أي تأثير نفسي أو عاطفي كبير، قد يكون من الجيد طلب الدعم النفسي والاستشارة من متخصصين في الصحة العقلية لمساعدتك على التعامل مع تلك الظروف والحفاظ على صحتك العقلية والعاطفية بشكل عام.

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