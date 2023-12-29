خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل عيش الشاورما السوري..

مقادير

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب ماء.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة خميرة فورية.

- رشة سكر.

طريقة

- باستخدام المنخل، قومي بنخل الدقيق، وضيفي له المكونات الجافة من الملح والخميرة والسكر.

- ضيفي الماء لخليط الدقيق، ثم ابدئي بالعجن.

- اعجني الخليط حتى يصبح العجين متماسكا.

- قطعي العجينة إلى كرات كبيرة متساوية الحجم.

- ضعي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

- غطي الصينية بقماش أبيض نظيف واتركيها لمدة 3 ساعات.

- جهزي مقلاة كبيرة مسطحة غير قابلة للالتصاق.

- ادهني المقلاة بقليل جدًا من الزيت.

- افردي كل كرة بعصا العجين، حتى تصبح دائرة ويصبح الرغيف بحجم المقلاة.

- ضعي كل رغيف عيش على المقلاة، ويقلب على الوجهين حتى ينضج.