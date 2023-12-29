خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل عيش الشاورما السوري..
مقادير
- 2 كوب دقيق.
- نصف كوب ماء.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة خميرة فورية.
- رشة سكر.
طريقة
- باستخدام المنخل، قومي بنخل الدقيق، وضيفي له المكونات الجافة من الملح والخميرة والسكر.
- ضيفي الماء لخليط الدقيق، ثم ابدئي بالعجن.
- اعجني الخليط حتى يصبح العجين متماسكا.
- قطعي العجينة إلى كرات كبيرة متساوية الحجم.
- ضعي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- غطي الصينية بقماش أبيض نظيف واتركيها لمدة 3 ساعات.
- جهزي مقلاة كبيرة مسطحة غير قابلة للالتصاق.
- ادهني المقلاة بقليل جدًا من الزيت.
- افردي كل كرة بعصا العجين، حتى تصبح دائرة ويصبح الرغيف بحجم المقلاة.
- ضعي كل رغيف عيش على المقلاة، ويقلب على الوجهين حتى ينضج.