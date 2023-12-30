بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ بدون بيض..

المكونات..

1 كوب ونصف دقيق أبيض.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1/2 كوب لبن زبادي.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.



طريقة التحضير..



أولا سخني الفرن على 180 درجة مئوية، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريمي.

ثم أضيفي لبن الزبادي والفانيليا واخفقي جيدا، في وعاء منفصل اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة بالتدريج، مع التقليب برفق حتى تمتزج المكونات جيدا.

صبي الخليط في قوالب الكب كيك المبطنة بورق الزبدة، اخبزي الكب كيك لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى ينضج تماما، اتركي الكب كيك ليبرد تماما قبل تزيينه.

