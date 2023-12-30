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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إسعافات أولية عند ابتلاع الطفل جسم غريب.. واذهب للطواريء في هذه الحالة

إسعافات الطفل عند
إسعافات الطفل عند ابتلاع جسم غريب

إذا ابتلع الطفل جسمًا غريبًا، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية والحصول على رعاية طبية فورية، هنا هي الخطوات التي يجب اتباعها وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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إسعافات أولية عند ابتلاع الأطفال جسم غريب واذهب للطواريء في هذه الحالة

احتواء الهدوء: حافظ على هدوءك وحث الطفل على الهدوء. تجنب الذعر أو الانزعاج، حيث أن الطفل يمكن أن يشعر بالقلق إذا شعر بالخوف من الوضع.

تقييم الحالة: قم بتقييم حالة الطفل والتأكد من أنه يتنفس بشكل طبيعي. إذا كان الطفل يبدو عرضة للخطر ويظهر صعوبة في التنفس، يجب الاتصال بفرقة الإسعاف على الفور.

إسعافات الطفل عند ابتلاع جسم غريب 

إجراءات الإسعاف الأولية: إذا كان الطفل يبدو عرضة للخطر ويعاني من صعوبة في التنفس، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

ارتداء القفازات الواقية.
قم بإمساك الطفل بلطف واستلقه على فخذك مع رأسه مائلًا قليلاً إلى أسفل.
استخدم قبضة اليد للضرب بقوة خمس مرات بين شفاه الطفل.
إذا لم تسفر الضربات عن إزالة الجسم الغريب، استخدم ضغطات شديدة بين فوق السرة وأسفل القفص الصدري للطفل بشكل سريع وثابت.
تكرر هذه الخطوات حتى يتم إزالة الجسم الغريب أو حتى يصل الفريق الطبي.
البحث عن الرعاية الطبية الفورية: بغض النظر عن نتيجة الإسعاف الأولية، يجب الاتصال بفرقة الإسعاف أو الذهاب إلى قسم الطوارئ على الفور للحصول على الرعاية الطبية المناسبة. يمكن أن يُجرى فحص شامل للطفل وإجراءات تشخيصية مثل الأشعة السينية للتحقق من وجود أي أضرار أو مشاكل محتملة.

تذكر أن هذه الإرشادات هي إسعافات أولية عامة ولا تغني عن استشارة طبيب الأطفال أو الاعتماد على الرعاية الطبية المحترفة.

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