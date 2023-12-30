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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الثوم والتونة والشاي الأخضر الأبرز.. أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ

أطعمة ومشروبات تحمي
أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ

هناك عدد من الأطعمة والمشروبات التي يُعتقد أنها تساهم في الحماية من جلطات القلب والدماغ نظرًا لفوائدها الصحية العامة، يُرجى ملاحظة أنها لا توفر ضمانًا مطلقًا ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن الرعاية الطبية المناسبة، وفيما يلي بعض الأمثلة بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساهم في تقليل تجلط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. 

الثوم: يُعتقد أن الثوم له خصائص مضادة للجلطات وقد يساهم في تقليل ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

الفواكه والخضروات: مثل البقوليات، والبنجر، والباذنجان، والتوت، والبرتقال، والرمان، والسبانخ. تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة والألياف، والتي يُعتقد أنها تساهم في تخفيض خطر حدوث جلطات الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للقلب والأوعية الدموية، ويُعتقد أنه يساهم في تقليل خطر جلطات الدم.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي يُعتقد أنها تحسن صحة القلب وتقلل من خطر جلطات الدم.

المكسرات: مثل اللوز والجوز والكاجو والفستق، فهي تحتوي على أحماض دهنية صحية والألياف والمضادات الأكسدة، ويُعتقد أنها تساهم في الحفاظ على صحة القلب.

يجب الإشارة إلى أنه من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى اتباع التوجيهات الطبية والمتابعة الدورية مع الطبيب للحفاظ على صحة القلب والوقاية من جلطات الدم.

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