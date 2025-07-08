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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يهنئ الفائزين ببرنامج تنمية "أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية"

الفائزين في المبادرة
الفائزين في المبادرة
ايمن محمد

تقدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بالتهنئة والتقدير إلى الفائزين في النسخة الخامسة من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، الذي نظمته  وزارة الشباب والرياضة.

وشملت تهنئة الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، كلا من الشابة آية صفوت من فرسان الإرادة بجنوب سيناء والشاب إسلام زايد لفوزهما بالمراكز الاولي ضمن أفضل المبادرات المجتمعية على مستوى الجمهورية في إطار النسخة الخامسة من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، الذي نظمته  وزارة الشباب والرياضة، برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني و الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية.

وحصلت آية صفوت على المركز الأول عن مبادرتها المتميزة "عمالقة التحدي"، بينما نال إسلام زايد المركز العاشر عن مبادرته الهادفة "الحلوة لسه صغيرة"، في إنجاز مشرف  يعكس القدرات الإبداعية والوعي المجتمعي العميق لشباب جنوب سيناء.

وأعرب المحافظ عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه شباب المحافظة، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المجتمعي والتفكير الابتكاري، وتبرهن على أن شباب سيناء يملكون من الطموح والقدرة ما يؤهلهم لتقديم حلول تنموية مبتكرة تخدم المجتمع المحلي والوطني على حد سواء.

كما توجه اللواء خالد مبارك بالشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على جهودها المتواصلة في تمكين الشباب المصري، وتعزيز مشاركتهم في التنمية المجتمعية، مثمنًا دور مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء على دعمها الدائم للمواهب، وتشجيعها المستمر على إطلاق المبادرات البناءة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن محافظة ستظل داعمة لكل جهد شبابي مخلص، وستواصل العمل على توفير البيئة الداعمة للإبداع والتميز في مختلف المجالات، تماشيا مع رؤية الدولة نحو بناء جيل وطني واعٍ ومسؤول.

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