تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم علامة على هذا المرض .. تفاصيل

تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب محتملة، ولا يعني بالضرورة وجود مرض محدد، إليك بعض الأسباب الشائعة لتنميل اليدين والقدمين أثناء النوم وفقا لما نشره موقع هيلثي:

احذر تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم علامة على هذا المرض

ضغط عصبي: قد يكون التنميل نتيجة لضغط على الأعصاب في اليدين والقدمين نتيجة لوضعية الجسم أثناء النوم. قد يكون وضع اليد تحت الرأس أو الاستلقاء على الجانب لفترة طويلة مسببًا لضغط على الأعصاب وتنميل الأطراف.

قصور الدورة الدموية: قد يكون التنميل نتيجة لقصور الدورة الدموية إلى اليدين والقدمين، هذا قد يحدث عندما يتجمع السوائل في الأطراف أثناء النوم، مما يسبب انتفاخًا وتنميلًا.

اضطرابات عصبية: بعض الاضطرابات العصبية مثل متلازمة قناة السيروتونين واضطرابات الأعصاب المحيطية يمكن أن تسبب تنميل الأطراف أثناء النوم.

اضطرابات في العمود الفقري: بعض مشاكل العمود الفقري مثل انزلاق القرص والانضغاط العصبي يمكن أن تؤدي إلى تنميل الأطراف.

إذا كنت تعاني من تنميل مستمر أو متكرر في اليدين والقدمين أثناء النوم، يُنصح بمراجعة الطبيب للتشخيص الدقيق، قد يكون الطبيب قادرًا على تحديد السبب المحتمل وتوجيهك إلى العلاج المناسب إذا لزم الأمر.