عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم علامة على هذا المرض .. تفاصيل

احذر تنميل اليدين
احذر تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم علامة على هذا المرض

تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب محتملة، ولا يعني بالضرورة وجود مرض محدد، إليك بعض الأسباب الشائعة لتنميل اليدين والقدمين أثناء النوم وفقا لما نشره موقع هيلثي:

تخلصى من تشقق الشفاه في الشتاء بـ 6 نصائح ذهبية

المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ ويقلل خطر الأمراض العصبية

احذر تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم علامة على هذا المرض

ضغط عصبي: قد يكون التنميل نتيجة لضغط على الأعصاب في اليدين والقدمين نتيجة لوضعية الجسم أثناء النوم. قد يكون وضع اليد تحت الرأس أو الاستلقاء على الجانب لفترة طويلة مسببًا لضغط على الأعصاب وتنميل الأطراف.

قصور الدورة الدموية: قد يكون التنميل نتيجة لقصور الدورة الدموية إلى اليدين والقدمين، هذا قد يحدث عندما يتجمع السوائل في الأطراف أثناء النوم، مما يسبب انتفاخًا وتنميلًا.

اضطرابات عصبية: بعض الاضطرابات العصبية مثل متلازمة قناة السيروتونين واضطرابات الأعصاب المحيطية يمكن أن تسبب تنميل الأطراف أثناء النوم.

اضطرابات في العمود الفقري: بعض مشاكل العمود الفقري مثل انزلاق القرص والانضغاط العصبي يمكن أن تؤدي إلى تنميل الأطراف.

إذا كنت تعاني من تنميل مستمر أو متكرر في اليدين والقدمين أثناء النوم، يُنصح بمراجعة الطبيب للتشخيص الدقيق، قد يكون الطبيب قادرًا على تحديد السبب المحتمل وتوجيهك إلى العلاج المناسب إذا لزم الأمر.

تنميل اليدين النوم تنميل اليدين والقدمين اضطرابات عصبية قصور الدورة الدموية ضغط عصبي الأعصاب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ نجم وسط الأهلي من الدوري القطري

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

5 علامات مفاجئة تشير إلى نقص فيتامين ب12| احترس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

حكاية فتاة ليل استدرجها العنتيل العجوز.. نرصد الدقائق الأخيرة في حياة مسن المرج

دعاء لعائلتي في العام الجديد.. ثوابه عظيم حث عليه سيدنا النبي

فضل صلاة سنة الفجر ووقتها.. لا تتركوها

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة "محتدمة" بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ