مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي على مصانع وميناء ميكولايف.. واستهداف 25 مبنى في كييف

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون بجروح في هجمات روسية استهدفت البنية التحتية الصناعية والمينائية في مدينة ميكولايف، جنوب أوكرانيا، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية للمنطقة .

وقال ريشيتيلوف على وسائل التواصل الاجتماعي:"بالأمس وفي وقت مبكر من صباح اليوم، هاجم العدو مدينة ميكولايف بطائرات مسيرة من طراز شهيد-238 وقنابل موجهة وصواريخ بانديرول، وقد تعرض الميناء والبنية التحتية الصناعية، بالإضافة إلى أهداف مدنية في المدينة، للهجوم".

كما تعرضت ميكولايف لهجمات متواصلة في الأسابيع الأخيرة كجزء من الحملة الروسية المستمرة للقصف المكثف ضد الصناعة الأوكرانية والموانئ والخدمات اللوجستية التجارية والصناعات العسكرية.

استهداف 25 مبنى سكني في كييف

في منطقة كييف وحدها، قامت القوات الروسية باستهداف 26 مبنى سكنياً وأربع مركبات نقل وموقعين للبنية التحتية للإنتاج والتخزين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لما ذكره حاكمها تيمور تكاتشينكو.

كما تعرضت مدينة سومي، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا والمتاخمة لروسيا، لهجمات عديدة، حيث قُتل خمسة أشخاص بنيران روسية خلال اليوم الماضي، وفقًا للسلطات الإقليمية.

وأظهر التقرير الذي نشرته القوات الجوية الأوكرانية يوم الخميس أن الروس أطلقوا 149 طائرة مسيرة بعيدة المدى ضد أوكرانيا بين ظهر أمس وصباح اليوم، تم إسقاط 128 منها بواسطة الدفاعات الأوكرانية.

كان معدل اعتراض الطائرات الروسية بدون طيار يصل في السابق إلى أكثر من 90 بالمائة، لكنه انخفض الآن بشكل كبير بسبب صعوبات أوكرانيا في تحييد الطائرات النفاثة الروسية الجديدة، والتي هي أسرع بكثير من الطائرات بدون طيار التي استخدمتها قوات الكرملين حتى الآن.

تُعد أوكرانيا أكثر عرضة لاختراق الصواريخ الباليستية الروسية، حيث لا يمتلك جيشها ذخيرة كافية لأنظمة باتريوت المضادة للصواريخ القادرة على إسقاطها.

كما وسّعت روسيا نطاق هجماتها، التي كانت تُنفّذ عادةً ليلاً، لتشمل ساعات النهار وأوقات النشاط في المدن، مما خلق صعوبات جديدة للأوكرانيين.