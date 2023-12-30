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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

فطائر القرفة
فطائر القرفة

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، طريقة عمل فطائر القرفة بمذاق لا يقاوم.

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مقادير فطائر القرفة

العجينة:
1 كوب حليب دافئ
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
1 حبة كبيرة بيض
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
3 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
للتلميع:
1 حبة صفار البيض
ربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
الحشو:
نصف كوب زبدة، لينة
ربع كوب بودرة كاكاو
2 ملعقة كبيرة قرفة
نصف كوب سكر
للتزيين: لوز مجروش

طريقة تحضير فطائر القرفة

1.في وعاء الخلاط ضعي الحليب، السكر والخميرة، أتركيه لدقائق لتنشيط الخميرة.
2.أضيفي الزيت، البيضة، الفانيليا ونصف مقدار الدقيق، البيكنج باودر، الملح والحليب، ثبتي مضرب العجين، شغلي على سرعة بطيئة لتحصلي على عجينة مع إضافة الدقيق حسب الحاجة. غلفيها وأتركيها ليتضاعف الحجم.
3.قطعي العجينة الى ٨ قطع، شكليها مثل الكرة، غلفيها واتركيها للتضاعف.
4.الحشو: في وعاء ضعي الزبدة، الكاكاو القرفة والسكر، قلبي لتحصلي على معجون ناعم
5.خذي قطعة من العجينة، افرديها لتصبح مستطيل مقاس ٤x ١٠ بوصة تقريبا.
6.وزعي طبقة رقيقة من الحشو، لفي المستطيل ليصبح أسطوانة، باستعمال السكين اقطعي الأسطوانة بالطول ولكن اتركي الطرف بدون قطع، امسكي طرفي العجينة واعمليها مثل الضفيرة، بحيث يكون الجزء المقطوع والظاهر فيه الحشو الى أعلى، ثبي الأطراف، ضعيها في الصينية. غلفي واتركيها لتتضاعف
7.خليط التلميع: في طبق صغير ضعي صفار البيض والفانيليا، باستعمال الفرشاة امسحي سطح الفطائر. انثري بعض اللوز
8.سخني الفرن ١٨٠. إخبزي ١٥ دقيقة لتصبح ذهبية اللون

فطائر القرفة طريقة عمل فطائر القرفة مقادير فطائر القرفة طريقة تحضير فطائر القرفة الشيف منال العالم

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