تراجع جديد للدولار وهبوط سعر الذهب عالميا| تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية، إلا أنه تراجع قليلا خلال جلسات تداول أمس.



وبحسب ما ذكرت صحف دولية فقد تجاوز الذهب خلال الأسابيع الماضية مستوى الألفي دولار للأوقية بكثير.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات الجمعة.



وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.7 دولار.

رغم هذا الانخفاض لايزال سعر الذهب عاليا عند 2071.8 دولار للأوقية.

وحقق الذهب أرباحا أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.15%، 0.7% و9.9% على التوالي، لينتهي هذا العام بارتفاع بنسبة 7.85%.

استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 101.21 نقطة ليحقق خسارة سنوية في 2023. رغم كل ذلك حقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.