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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام والقدس تدكان قوات الاحتلال في البريج وخان يونس.. شاهد

قتال ضد الاحتلال
قتال ضد الاحتلال

تواصل المقاومة الفلسطينية شن معارك ضد الاحتلال في محاور التوغل فى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وأعلنت كتائب القسام المقاومة أنها فجرت دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.


كما أعلنت كتائب القسام ان مفارز الهاون القسامية تدك حشود العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

 

واضافت كتائب القسام ان مجاهديها دمروا ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة الياسين 105.
كذلك استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.


https://t.me/safaps/182881


وقالت سرايا القدس ان"مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".

 

منذ صباح اليوم السبت، والاحتلال يشرع في سلسلة غارات جوية وقصف مركز على مناطق متفرقة من غزة خاصة الجنوب.
من الجو شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة حيث من المفترض أنه المكان الباقي من  غزة حيث يتجمع أكثر أهلها.
وتدور اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي من الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأطلقت دبابات الاحتلال قذائف مدفعية على شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وسبق ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد " الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق، برشقات صاروخيّة مركّزة".

وأفادت بأنّ "مجاهدينا دكّوا تحشّدات عسكريّة إسرائيليّة بوابل من قذائف الهاون النّظامي عيار 60، في منطقة عبسان شرق خان يونس".
 

إعلام فلسطيني اع غزة اشتباكات احتلال

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