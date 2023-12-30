صحف السعودية| احتدام القتال في خان يونس... قصف مدفعي كثيف على رفح .. الخارجية الأمريكية تتجاوز الكونجرس في دعم مبيعات أسلحة لإسرائيل

آلاف الفلسطينيين يفرون إلى رفح هرباً من الغارات الإسرائيلية

إسرائيل تنفذ ضربات في سوريا إثر سقوط صاروخين

منظمة الصحة العالمية «قلقة للغاية» من خطر الأمراض المعدية في غزة

تفشي الوباء يثير القلق.. وفاة حالتين بـ«الحصبة» في رومانيا

روسيا تسقط 32 مُسيرة أوكرانية

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة



تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة جاء في صداراتها تطورات حرب الاحتلال الصهيوني على غزة وعمليات المقاومة الفلسطينية في التصدي للاحتلال.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، قال سكان إن إسرائيل نفذت هجمات عنيفة بالطائرات والدبابات على مدينة خان يونس في قطاع غزة ليل أمس (الجمعة) بعد ورود أنباء عن مقتل نحو 200 شخص خلال 24 ساعة في الحملة الإسرائيلية ضد حركة «حماس».

وقال مسعفون وصحفيون فلسطينيون إن الطيران الإسرائيلي نفذ أيضاً سلسلة غارات جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد «تلفزيون فلسطين» اليوم (السبت) أن الجيش الإسرائيلي يشن قصفاً مدفعياً كثيفاً على شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع عدد شهداء الحرب التي تشنها إسرائيل في القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 21 ألفاً و507 قتلى، وإصابة 55915.

وذكرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد» في فلسطين، اليوم، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين في محاور التقدم شمال وشرق خان يونس بقطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم (السبت) تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة «بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار».

أوردت صحيفة الرياض، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة ملايين الدولارات متجاوزة بذلك الكونغرس.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي يوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرر أن "هناك حالة طارئة تتطلب البيع الفوري" لأسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار إلى حكومة إسرائيل بدون الحاجة إلى المراجعة المعتادة من الكونغرس، وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تحقق "المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة".

وكان بلينكن قد تجاوز الكونغرس بطريقة مماثلة في 9 ديسمبر الجاري.

وذكرت الصحيفة، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الجمعة عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الانسانية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكتب تيدروس عبر منصة إكس "مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب (قطاع) غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية".

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا قالت وفق مسؤولين عسكريين في وقت مبكر صباح اليوم السبت، إن الجيش الروسي تمكن من إسقاط 32 طائرة بدون طيار (مُسيرات) أوكرانية فوق موسكو، وأنحاء أخرى من روسيا ليلة الجمعة/السبت، في أعقاب أكبر هجوم جوي نفذته روسيا على أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأفادت وزارة الدفاع في موسكو، عبر تطبيق تليجرام، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت مسيرات أوكرانية ذات أجنحة ثابتة، فوق مناطق بريانسك وأوريول وكورسك، بغرب روسيا، قرب الحدود الأوكرانية، وكذلك فوق منطقة موسكو.

ذكرت صحيفة الرياض السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك,في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.

ذكرت صحيفة عكاظ، تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى بلدة رفح المزدحمة أقصى جنوبي غزة خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، فراراً من القصف الإسرائيلي على وسط القطاع.

وأكد مسؤولون أن العشرات قتلوا اليوم (الجمعة).

وأدى الهجوم الجوي والبري غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على غزة إلى نزوح نحو 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتبحث أعداد كبيرة من السكان عن مأوى في المناطق التي حددت إسرائيل أنها آمنة ولكنها تعرضت للقصف، ما أكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وفق ما أوردت «اسوشيتد برس».

قالت صحيفة عكاظ، في وقت حددت وزارة الصحة في رومانيا، الأطفال الذين تبلغ أعمارهم بين 9 - 11 شهراً، إضافة إلى غير المحصّنين، هدفاً رئيسياً لحملة التحصين ضد «الحصبة»، أعلنت السلطات في البلاد أن الوباء تسبب في وفاة شخصين.

وتعهدت وزارة الصحة الرومانية بإجراء حملة توعية عامة لمعالجة الأزمة الحالية التي تواجهها بسبب الوباء، حيث تم تأكيد 2735 حالة إصابة بـ«الحصبة» هذا العام موزعة على 35 مقاطعة في أنحاء البلاد.

وقالت السلطات الرومانية في بيان لها أمس (الجمعة): «أبلغ المعهد الوطني للصحة العامة عن وفاة طفل يبلغ من العمر 7 أشهر من مقاطعة براسوف بسبب الحصبة»، في حين أن «الحالة الثانية للوفاة حدثت في بوخارست، حيث توفي شاب غير ملقح يبلغ من العمر 25 عاما».

وفي 5 ديسمبر الجاري، كانت الوزارة قد أعلنت انتشار وباء الحصبة على المستوى الوطني وسط زيادة مثيرة للقلق في الحالات في جميع أنحاء البلاد.

فيما عزت مصادر إلى أن رومانيا شهدت انخفاضًا مستمرًا في عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة بسبب الحملات المناهضة للتطعيم على وسائل التواصل الاجتماعي.