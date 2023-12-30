الزمالك يعلن جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة في دورة الإمارات

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف لاعب الزمالك مصطفى شلبي بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب عبر “فيسبوك”: "الزمالك يؤكد جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة في دورة الإمارات خلال التوقف".

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران أمس، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال، المدير الفني.

وشارك مصطفى شلبي، جناح الفريق، في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم.

وحرص الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التقسيمة.