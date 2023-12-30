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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرة إسرائيلية تستهدف طريق عيتا الشعب - رميش بالجنوب اللبناني

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانبة أن  مسيرة إسرائيلية  استهدفت سيارة على طريق عيتا الشعب - رميش بالجنوب اللبناني، وكان بداخلها شخصان أصيبا بجروح.

كان حزب الله اللبناني اعلن في وقت سابق استشهاد  4 من مجاهديه الذين ارتقوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يزور  مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتين لبنان مطلع العام المُقبل في محاولة جديدة للقيام بوساطة هدفها تحقيق وقف لإطلاق النار.

وأشارت صحيفة الأخبار اللبنانية؛ الى أن ذلك يأتي ضمن خطة يحملها وتتضمّن نقاطاً سبقَ أن أثارها أمام مسؤولين لبنانيين، وترتكز على فكرة الترسيم البري في إطار للتفاوض من أجل إنهاء النزاع حول 13 نقطة حدودية، وانسحاب إسرائيل من القسم اللبناني لبلدة الغجر.

وذكرت الصحيفة أيضا نقلا عن مصادرها ان  حراك هوكشتين «يعبّر عن رأي موجود لدى قسم من الإدارة الأميركية يسعى لمنع التصعيد، خاصة في هذا الظرف وهذا التوقيت الذي يشهد عرقلة كبيرة في المحادثات الأميركية – الإيرانية التي كانت قائمة في عمان»، فضلاً عن «الابتزاز الكبير الذي تمارسه إسرائيل على الدول الغربية من باب المستوطنين في الشمال الذين يرفضون العودة إلى مستعمراتهم إلا بعد تراجع حزب الله عن الحدود».

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