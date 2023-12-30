ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل حظيرة ماشية ببولاق الدكرور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة "بداخلها مياه جوفية" وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبحوزة السيدة (كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة).

بمواجهتهم قرر مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمون أقواله.

وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.