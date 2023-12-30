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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادرت 5 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.  
 

الانتهاء من أعمال صيانة محطة مياه أبو النمرس وعودة الخدمة تدريجياً

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23046 طنا، تشمل 1537 طن أسمنت معبأ، و2000 طن مولاس، و11143 طن يوريا، و790 طن ملح معبأ، و7576 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37914 طنا تشمل: 13952 طن قمح، و3000 طن كسب صويا، و1350 طن خردة،  و2350 طن زيت طعام، و1307 أطنان خشب زان، و8210 أطنان ذرة، و2348 طن حديد، و1730 طن فول صويا، و3000 طن فول،  و2001 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 667 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 124 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 131510 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 278165 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5170 شاحنة.

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة الترانزيت المركز الاعلامي القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط بضائع متنوعة

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