صحيفة عبرية تكشف عن إصابات فادحة في صفوف الجيش الصهيوني

رغم الدعم الأمريكي الكاسح لقوات لاحتلال وتزويده بكل ما يريده من عتاد حربي إلا أن خسائره البشرية باهظة، وفقا لما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلا عن مصدر بمستشفى إيخيلوف، والذي أكد أم هناك تكلفة بشرية كبيرة بين جنود الاحتلال.

وقال المصدر انه منذ 7 أكتوبر الماضي نتعامل مع إصابات قاتلة ناجمة عن طلقات وشظايا في الصدر.

يأتي ذلك فيما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة ملايين الدولارات متجاوزة بذلك الكونجرس.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أمس الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرر أن "هناك حالة طارئة تتطلب البيع الفوري" لأسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار إلى حكومة إسرائيل بدون الحاجة إلى المراجعة المعتادة من الكونغرس، وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تحقق "المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة".

كان بلينكن قد تجاوز الكونجرس بطريقة مماثلة في 9 ديسمبر الجاري للسماح ببيع أسلحة لإسرائيل التي ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين المدنيين.

