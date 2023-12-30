حل مشكلة مستعصية.. رئيس الوزراء يعلن توافر وحدات سكنية لكل الشباب المستحقين

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ان المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" تخدم قطاعا كبيرا من الشباب وتحل مشكلات كبيرة كانت معضلة كبير، قائلا " إن إيجاد سكن لكل شاب كان بمثابة كابوس لكل الاسر.

وأكد مدبولي أن المنظر الحضاري والجمالي منتشر في كل شبر في مصر ليس في القاهرة والإسكندرية فقط ولكن موجود من اسوان الى الإسكندرية ومن سيناء الى مطروح.

وحدات خضراء وخدمات متواجدة من اول لحظة



وأردف مصطفي مدبولي ان مستوي الجودة متوافر بكل الوحدات السكنية على أرض مصر كلها وهو ما يمتلكه هذا المشروع من وحدات خضراء وخدمات موجودة من أول لحظة.

إدخال خدمة الأتصالات فورا بمدينة اكتوبر الجديدة وحل بعض المشكلات الفنية البسيطة بالكهرباء

ووجه رئيس الوزراء، وزير الاتصالات بسرعة إدخال خدمة الاتصالات فورا في اكتوبر الجديدة، وحل بعض المشاكل الفنية البسيطة في الكهرباء لتنتهي باسرع وقت.