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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مرور 85 يوم..

أرقام مفزعة تكشفها صحة غزة عن العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

العدوان علي غزة -
العدوان علي غزة - ارشيفي

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتورأشرف القدرة أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيد و 250 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

وأشار في تصريحات له إلى أن  70 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم الأطفال والنساء وأن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادر صحي من بينهم كوادر تخصصية نادرة

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة بجانب  تعمده استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة.

وقال: الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

كما حذر من مخاطر المجاعة والجفاف الذي يصيب اكثر من 1.9 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.

ولفت إلى أن  50 الف سيدة حامل  يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية وخاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الايواء نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية

وأوضح أن اكثر من 900 الف طفل في مراكز الايواء يتعرضون لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والامراض التنفسية والجلدية وعدم توفر التطعيمات للمواليد.

 

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