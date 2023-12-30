بزيادة قدرها 16%.. عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 97,4 مليار درهم

سجلت عائدات السياحة في المغرب بنهاية نوفمبر الماضي زيادة بنسبة 15,8 في المائة، بعدما زار المملكة 13,2 مليون سائح في تلك الفترة، ووفق تقرير رسمي، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر يوم الجمعة، فإن عائدات السياحة قفزت إلى 97,4 مليار درهم في نهاية نوفمبر، مقابل 84,12 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرتها الصحف المغربية المحلية، فقد تجاوزت تلك العائدات المستوى الذي بلغته في الإحدى عشرة شهرا الأولى من عام 2019، حين كانت في حدود 72,8 مليار درهم، قبل أن تعرف انخفاضا قويا في عامي 2020 و2021 إلى 31,7 و32,5 مليار درهم، وترتفع في نهاية نوفمبر من العام الماضي إلى 84,12 مليار درهم.

وتأتي تلك العائدات بعد توافد 13,2 مليون سائح على المغرب في بنهاية نوفمبر، بزيادة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، فيما أفادت الوزارة، أن ذلك العدد تجاوز المستوى المحقق على مدى عام 2019، حين وصل إلى 12,9 مليون

ودفعت البيانات فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، إلى التعبير عن التوجه نحو تجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية ديسمبر الجاري.