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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة ميريام فارس بمرور 20 عامًا على دخولها مجال الغناء وشاركت جهورها بصور من جلسة تصوير جديدة.

وظهرت ميريام فارس بفستان فضي بفتحات جانبية كشفت عن ساقها، وتركت شعرها الكيرلي مُنسدلاً ليلامس كتفها.

 

وتتميز ميريام فارس بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 وتعتمد ميريام فارس، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المُبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.


 ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها مُنسدلة على كتفيها.

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الفنانة ميريام فارس تثير الجدل علي السوشيال ميديا جلسة تصوير جريئة لفنانة ميريام فارس

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