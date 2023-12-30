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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المجلس الأعلى للجامعات يستعرض أنشطة التعليم العالي خلال شهر ديسمبر

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنيا

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، وجاء في مقدمتها اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعرض الوزير جهود الوزارة في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتفعيل دور المراكز الثقافية، وموقف مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ونسب ومعدلات التطور في أعداد الطلاب الوافدين، ونسب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في مصر، وعرض أبرز احتياجات الأقاليم من الجامعات التكنولوجية وأنواع البرامج المطلوبة بها، كما التقى الوزير بالسيد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وكذلك توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين التعليم العالي وجامعة الأزهر، كما تم الاتفاق على إنشاء لجان مُزدوجة دائمة الانعقاد لتنسيق العمل والتعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، ومنظومة تعليم الوافدين، وتسجيل الطلَّاب في الكليات والمعاهد، والارتقاء بالتنصيف الدولي للجامعات المصرية، للارتقاء بمنظومة التعليم في مختلف الجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الوزير ناقش الخطة الاستراتجية للتعليم العالي والبحث العلمي أمام مجلس الشيوخ، وآليات تفعيل وتحقيق أهدافها وتفعيل التحول الرقمي للنهوض بالتعليم الجامعي، كما أشار التقرير إلى اختيار عدة رموز وطنية لرئاسة مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (أسيوط الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية)، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من الباحثين من قائمة ستانفورد لعرض مشروعاتهم البحثية ودراسة كيفية الاستفادة منها.

وأضاف التقرير أن الوزير تفقد الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال، كما شهد الوزير احتفالية عيد العلم الثامن عشر بجامعة القاهرة، تكريمًا لعدد من الوزراء و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022 و2023، كما شهد الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023، فضلًا عن إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية لعام 2024.

وأشار التقرير إلى عقد العديد اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية وعدد من الباحثين المصريين بالخارج؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك. 

المجلس الاعلى للجامعات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر

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