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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من المتحور الجديد.. تناوب كوبا واحدا من هذه المشروبات يوميا

كورونا
كورونا

يقلق العديد من الأشخاص بسبب التقلبات الجوية وانتشار فيروس كورونا مرة أخرى، لذلك يجب الاهتمام بتقويه المناعة والحفاظ على صحتك. 

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طرق تقوية المناعة 

1 - الاهتمام بنوعية النظام الغذائي وتخفيف تناول السكريات والوجبات الغنية بالدهون، والإكثار من الفواكه والخضار بكل أشكالها.

2- أن نمارس أي نشاط رياضي “مشي - تمارين مقاومة - زومبا - أي نوع محبب لك”، المهم أن لا يكون الخمول لدينا عاليا. 

3- تجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع عموماً، خصوصاً في فصل الشتاء (فصل الأمراض الموسمية)، وإن كان ولا بد من تواجدك في أماكن مزدحمة يجب ارتداء الكمامة. 

4- حاول تجنب المصافحة قدر الإمكان، وعلى السيدات محاولة تخفيف السلام بالقُبلات، فقد يكون الطرف الآخر لديه بداية إصابة بالفيروس وأنت لم تشعر بذلك وتصاب بالعدوى. 

وفي العموم بعد المصافحة اغسل يديك أو عقمها، وحتى بعد لمس مقابض الأبواب العامة وغير ذلك.

5- اشرب كوبا من المشروبات التالية خلال اليوم “زنجبيل - قرفة - نعنع - شاي أخضر” وغيرها من الأعشاب، ولا داعي للإفراط، يكفي كوب واحد للمساهمة في الوقاية.
 

المناعة تقوية المناعة فيروس كورونا السكريات الكمامة

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