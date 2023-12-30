الفرق الفنية ببني سويف مُهدّدة بالحل.. وأعضاؤها يستغيثون بوزيرة الثقافة |تفاصيل

اشتكى عدد من فناني الفرق الفنية بفرع ثقافة بني سويف من إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والذي يتعنت في صرف مستحقات الفرق الفنية بفرع ثقافة بني سويف وعددها 6 فرق فنية وهي فرقة ابو صير الملق للآلات الشعبية وفرقة الفنون الشعبية كبار وفرقة الفنون الشعبية أطفال وفرقة كورال الأطفال للموسيقي والأداء وفرقة الفنون الشعبية ذوي الاحتياجات وفرقة الموسيقى العربية.

وأضاف الفنانون بالفرع أن جميع مستحقات العاملين بالفرق ذهبت أكثر من مرة الي الإقليم من شهر مايو الفائت وتعود ثانية الي الفرع بحجة عدم وجود فاتورة إلكترونية،، مشيرين الي أن جميع الأقاليم صرفت بدون هذه الفاتورة كما أن شرائح المسرح عروض و بروفات تم صرفها أيضا بدون فاتورة إلكترونية...

وتساءل الفنانون بالفرع لماذا التعنت مع الفرق الفنية علمًا بأن فرع ثقافة بني سويف هو الفرع الأكثر فرقا .فنية على مستوى الهيئة

كما أن أعضاء الفرق بدأوا في التذمر وعدم حضور البروفات والعروض وقدموا خطابات اعتذار وأصبحت هذه الفرق مهددة بالحل في محافظة مصنفة رقم واحد في الخطر الإرهابي والظلامي الإخواني والسلفي...

واستغاث الفنانون بوزيرة الثقافة للوقوف بجانب هذه الفرقة لجلب مستحقاتها لأنكم كما عهدناكم لسان ومنبر حق يقف بجانب الحق لأخذ الحقوق.