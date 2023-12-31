طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

يعد السجق من الأكلات اللذيذة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير السجق بطرق مختلفة ومميزة.

طريقة تحضير السجق الإسكندراني

مقادير السجق الاسكندراني

سجق

طماطم مقطعه

بصل مقطع

فلفل رومى مقطع

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير السجق الاسكندراني

1- في طاسة ضعى قليل من الزيت بعدها، قومى بتقطيع السجق إلى حلقات وحمريها جيدًا.

2- اخرجي السجق من الزيت، اتركيه فى طبق جانبى بعدها اتركى الزيت كما هو

3- أضيفي مكعبات البصل والطماطم والفلفل الأخضر فى الزيت حتى يأخذوا اللون الذهبى، وضعي لهم ملعقتان من معجون الطماطم واتركيهم على النار لمدة 5 دقائق.

4-ضعي قطع السجق مرة أخرى إلى الطماطم وضعى عليها الملح والفلفل الأسود وقلبى جيدًا

5- يقدم السجق الإسكندرانى ساخن مع الخبز وسلطة الطحينة، أو الأرز الأبيض