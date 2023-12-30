هآرتس : إسرائيل تنتظر موافقة حماس للمضي قدما في مفاوضات صفقة الأسرى

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل لا تزال تنتظر موافقة حركة حماس للمضي قدماً في المفاوضات من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات، قوله إن “استمرار المحادثات هو الإنجاز في هذه المرحلة، وأن الخطوة في تقديره لن تنضج قريباً”.

وأضاف: لكن في إسرائيل، من الواضح أن المفاوضات ستكون أكثر تعقيدًا بكثير من المرات السابقة".

وأوضح المصدر أنه سيكون من الممكن معرفة إلى أين تتجه الحركة خلال اليومين المقبلين، قبيل وصول وفد من حماس لإجراء محادثات في مصر.



وقالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، إنه تم تقديم مخطط جديد لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر كجزء من مناقشة سير الاتصالات مع الوسطاء.

وفقا للقناة العبرية تشمل المرحلة الأولى من الخطوط العريضة، التي تم تقديمها، إطلاق سراح ما بين 50 إلى 40 أسيرا إسرائيليا لأسباب إنسانية.

أوضحت القناة إنه في المقابل، يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة ووقف كامل لإطلاق النار لمدة شهر واحد، بجانب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة يحاول الوسطاء لاحقاً تنفيذ صفقة أكثر تعقيداً، والتي تجمع بين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى تسوية سياسية.