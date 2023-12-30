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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس أمم آسيا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأخضر للمعسكر الإعدادي الذي ينظمه في قطر خلال الفترة، من 31 ديسمبر الجاري وحتى 11 يناير المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تلعب في قطر، يناير المقبل.


ويخوض الأخضر خلال معسكره ثلاثة مواجهات تجريبية، الأولى أمام منتخب لبنان في، 4 من يناير المقبل، والتجريبية الثانية أمام منتخب فلسطين 9 من الشهر ذاته، فيما ستكون التجربة الثالثة أمام منتخب هونج كونج 10 يناير.


واستدعى مانشيني 30 لاعبًا للالتحاق في المعسكر: «نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري».


خاض الأخضر 6 مواجهات تجريبية في مراحل الإعداد 3 الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي، كما لعب مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.


ويغادر لاعبو الأخضر، الأحد، إلى قطر، بعد الاجتماع في الرياض ثم الإقلاع من مطار الملك خالد الدولي وصولاً إلى مطار الدوحة الدولي.

يذكر أن المنتخب السعودي يخوض منافسات كأس آسيا 2023 في المجموعة 6 ضمن منافسات كأس آسيا 2023، رفقة منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

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