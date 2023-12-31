بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

ينشر موقع " صدى البلد" أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا بعد أن ارتفع ضحايا الحادث إلى 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

ضمت قائمة المتوفين كل من هشام. م 27 عامًا، ومسامح. س 27 عامًا، وعيد. س 17 عامًا، فيما أصيب 17 شخص آخرين هم ياسر.س، 18 عامًا، عبد الله.ف، 38 عامًا، ومحمد.ع، 26 عامًا، ورضا.ك، 25 عامًا، وعايد.ع 24 عامًا، ورضا. ر، 27 عامًا، وعيد.س 27 عامًا، وعمرو. أ، 26 عامًا، ومحمد. س 29 عامًا، ومحمد.ك 45 عامًا، وعبدو. أ 26 عامًا، ومحمد. ع 20 عامًا، وعبد العزيز. م 20 عامًا، وصالح.ص 29 عامًا، ومرعي. م 34 عامًا، وعبد العزيز. س 19 عامًا، ومرعي.م 34 عامًا.



كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف ووحدة المباحث، إلى موقع الحادث تبين واكدت المعلومات الأولية للحادث وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

